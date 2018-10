Lotito M5S Pieno sostegno ai giornalisti ma la stampa deve essere davvero libera

Piano di Sorrento. Rosario Lotito interviene sulla vicenda dei finanziamenti ai giornali ee ci spiega “Ai lavoratori pieno sostegno, ma la stampa si piega spesso ai dettami di padroni poco trasparenti, politica e poteri economici anche a livello locale, bisogna sostenere i giornalisti non i giornali se frutto di sistemi di potere che hanno volutamente oscurare e oscurano il Movimento Cinque Stelle ma soprattutto oscurare la verità e proteggere la propria parte politica” In effetti con Positanonews sono spesso a contatto con cameramen della Rai o giornalisti che mi hanno rivelato di aver avuto ordine di non parlare del Movimento Cinque Stelle o di di mostrare puntando le telecamere nei vuoti per dimostrare che le manifestazioni erano fallite tipo comizi di Di Maio e di Grillo. Insomma il problema esiste, la Stampanno. Ha assolto al suo dovere di verità finanziamenti dati a Il Foglio di Giuliano Ferrara, le inchieste di Report, finanziamenti non finiti per i giornalisti ma solo nella tasca dell’editore, editori che non sono puliti, basta rivedersi Report di Milena Gabanelli, anche se noi siamo testata giornalistica non posso non ascoktare, proprio 0er il principio sacro della ricerca della verità, quello che duce Lotito e riportare anche il blog TalepianoLa libertà di stampa, ma al giorno d’oggi forse sarebbe meglio dire libertà d’informazione: cioè diritto dei cittadini a essere informati in modo completo e corretto, più che diritto dei giornalisti, blogger o citizen journalist di informare.

Parto da questo stralcio tratto da un articolo del Fatto Quotidiano del 28/04/2018 per esternare alcune mie personali riflessioni sulla battaglia che sta conducendo la testata giornalistica Metropolis a difesa di tutte quelle piccole realtà locali che garantiscono occupazione e pluralità di informazione.

In virtù del fatto che nessuno deve vietare la libertà di informazione, ai giornalisti di Metropolis va tutta la mia solidarietà. Dalla carta dei doveri di un giornalista:

“ Il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri del giornalista quale “obbligo inderogabile”.

La Carta dei Doveri pone l’accento sulla “responsabilità del giornalista verso i cittadini”, specificando che tale responsabilità non può dal giornalista essere subordinata…

“…ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del Governo o di altri organismi dello Stato”.

Il giornalista deve avere una relazione esclusiva, diretta e immediata con la collettività.

E’ un dovere strumentale allo stesso dovere di verità, poiché l’asservimento della funzione giornalistica all’interesse “particolare”, per definizione diverso da quello generale, costringe il giornalista a modulare l’informazione.

Quanti giornalisti sono asserviti ad editori che ne dettano le linee editoriali assoggettandole ai voleri di un determinato politico o gruppo politico?

Quante piccole testate giornalistiche locali percepiscono finanziamenti più o meno camuffati da enti pubblici locali?

Che nessuno tocchi la libera informazione, ma che sia una informazione veramente libera e scevra da qualsiasi assoggettamento. Piena vicinanza e solidarietà ai tanti giornalisti che per amore della verità e della libertà di stampa sacrificano intere giornate, vivono sotto scorta e che per tale amore sono morti.

Rosario Lotito