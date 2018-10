L’insufficienza dei pullman del servizio costiero della SITA

Bene hanno fatto i sindaci Andrea Reale ed Antonio Capone nel richiedere alla Regione l’aumento del numero delle corse, particolarmente sulla tratta Maiori-Minori-Amalfi e viceversa, data la presenza ancora (per foruna) numerosa dei turisti e dato l’inizio dell’anno scolastico . Urge potenziare il servizio anche per consentire agli studenti di essere puntuali a scuola e di non perdere le lezioni.

Ma hanno dimenticato di fare richiesta di prolungare l’orario del servizio, sempre sulla stessa tratta. Si, perchè l’ultimo pullman di lin ea da Amalfi per Maiori parte alle ore 21.00 e non è giustificato impedire ai turisti di poter restare ad Amalfi dopo tale ora. Come non è pensabile che di domenica, in presenza dell’aumento dei visitatori, il numero delle corse cala sensibilmente e non più un a ogni ora o giù di li, ma in alcuni periodi della giornata festiva bisogna attendeere molto di più. C’è che noi segnaliamo questa carenza ogni anno senza sortire alcun effetto positivo. Non si possono pagare oltre 25 euro , dopo le 21.oo, per rientrare a Minori o Maiori usufruendo di un taxi

L’unica nota positiva sonio gli autisti dei pullman che si sostituiscono agli addetti al traffico per farlo defluire.