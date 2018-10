L’incendio di Positano su instagram. Il corpo della Halsey con il fumo sullo sfondo “Beautiful disaster”

Halsey in vacanca nella perla della Costiera amalfitana col rapper G-Eazy , 24 anni compiuti proprio il 29 settembre nella cittadina della Costa d’ Amalfi , ha postato delle foto significative.

Halsey, blogger e cantante , con Now Or Never nelle top 20 della Billboard Top, è una delle stelle emergenti della musica negli Stati Uniti d’ America.