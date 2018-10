L’immagine di Positano sulle bottiglie di Coca-Cola. Noi di Positanonews l’avevamo anticipato un mese fa

Positano. Noi di Positanonews l’avevamo anticipato un mese fa con un nostro articolo ma vi erano ancora dubbi se la notizia fosse veritiera o si trattasse di una fake news. Adesso arriva la conferma. La bevanda più famosa al mondo, la Coca-Cola, ha dedicato delle edizioni limitate delle proprie bottiglie e delle proprie lattine con le immagini del tesori della Campania. E tra questi figura anche Positano che viene rappresentata con il disegno stilizzato delle classiche casette in verticale e le barche. Sull’immagine campeggia la scritta Positano. Il tutto rientra in un concorso a premi denominato “Coca-Cola celebra i tesori campani”, valido dal 1° ottobre al 2 dicembre in tutta la Campania e nelle province di Frosinone e Latina. Nell’ambito dell’iniziativa sarà possibile anche ricevere dei piatti sempre con le immagini delle location campane. Oltre alla città di Positano la scelta è ricaduta anche su Capri con i Faraglioni e su Napoli con Piazza del Plebiscito. Ed ora è caccia alla Coca-Cola positanese.