Lettera della SITASUD srl a PositanoNews

“Gentile direttore,

leggiamo con disappunto, nell’articolo pubblicato sul sito web www.positanonews.it il giorno 19 ottobre 2018 – 11:15 dal titolo Autobus sita nuovi in costiera amalfitana senza pedana per i disabili vergogna, a firma Michele Pappacoda , che la nostra azienda Sicurezza Trasporti Autolinee SITASUD srl non ha autobus attrezzati con la pedana per i disabili, dobbiamo precisare che si tratta di informazioni errate, perché la nostra flotta è composta anche da autobus equipaggiati per trasporto disabili che vengono messi a disposizione dell’utenza.

Inoltre per i nostri autisti, in base a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 181/2011, è stata prevista una formazione adeguata per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità o ridotta mobilità..

A bordo di ogni bus qualora non vi fosse lo spazio dedicato alla sedia a rotelle, sono previsti posti riservati a persone con disabilità individuati da apposita segnaletica in modo da informare anche gli altri viaggiatori.

Per le caratteristiche morfologiche delle strade e della tipologia del servizio offerto l’utilizzo del bus attrezzato con pedana va preventivamente richiesto gratuitamente agli uffici aziendali in modo da concordate gli orari e le fermate di salita e di discesa in quanto come può vedere alla foto allegata l’ingombro della pedana è di circa 1,5m pertanto è possibile utilizzarla solo nella fermata laddove è previsto un golfo di sosta tale da consentire il regolare svolgimento delle manovre e non creare rischi all’utente, come sa non tutte le fermate consentono l’apertura della pedana.

Le assicuriamo che l’impegno dell’azienda è rivolto al soddisfacimento delle esigenze della nostra utenza.

In attesa della rettifica dell’articolo pubblicato porgiamo distinti saluti.”