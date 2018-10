Contro l’Empoli Marek sara’ il piu’ presente di sempre

511 presenze con la stessa maglia non è cosa da tutti giorni ma l’ennesimo traguardo per Marek Hamsik. Il capitano slovacco, arrivato in azzurro undici anni fa, ha collezionato ieri sera contro la Roma il gettone che vale l’ennesimo record della sua lunghissima carriera a Napoli. Con la presenza contro i giallorossi Marek ha raggiunto appunto le 511 presenze raggiungendo in vetta alla speciale classifica l’ex storico capitano Bruscolotti.

Contro l’Empoli, già il prossimo venerdi, Hamsik potrebbe così diventare il più presente di sempre con la maglia del Napoli dopo essere diventato, un anno fa, il calciatore più prolifico di sempre della storia del club. Nel frattempo, dopo il match pareggiato con la Roma, il capitano slovacco si è intrattenuto nel noto locale 50 Panino in zona lungomare, festeggiando il traguardo con una torta tutta personalizzata.

fonte:ilmattino