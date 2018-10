Le preoccupanti condizioni del fiume Sarno: “E’ tra i fiumi più inquinati al mondo”

Il Sarno è tra i 20 fiumi più inquinati del Pianeta. E’ questo quanto è emerso da una conferenza che si è tenuta a New York e alla quale hanno partecipato scienziati da tutto il mondo. Alcuni studiosi hanno definito il fiume come un vero e proprio “pentagono della morte”, classificandolo al sesto posto per livello di inquinamento. Secondo il Cnr, nelle acque è possibile trovare sostanze come piombo, arsenico, cadmio, pesticidi vari e alle volte anche cocaina.

Stando a quanto riferito dagli scienziati, tutte queste sostanze inquinati avrebbero provocato nel corso degli anni un aumento tra gli abitanti del bacino idrografico diverse malattie, dalle cardio respiratorie fino ad arrivare a quelle tumorali. E’ stata persino avanzata l’ipotesi di mutazioni genetiche: si parla di trasformazioni morfologiche sulle rane che vi abitano. Ovviamente si teme per i bambini, soggetti sempre più a rischio. Solo qualche mese fa il fiume era risultato come quello più inquinati d’Europa.