Le azzurre di Volley femminile conquistano la finale e la penisola sorrentina è in festa per la sua pallavolista Monica De Gennaro

La squadra italiana di volley femminile, allenata da Davide Mazzanti, questa mattina ha conquistato la finale dei Mondiali in Giappone battendo la Cina. La penisola sorrentina è in festa perché nella squadra azzurra c’è anche Monica De Gennaro. La pallavolista vive, infatti, a Sant’Agnello ed è nata a Piano di Sorrento. La De Gennaro ha iniziato la sua carriera nel mondo della pallavolo a Sorrento, dove giocava nelle giovanili della Libertas Sorrento. A giugno dello scorso anno, nella chiesa di Sant’Agnello, ha coronato il suo sogno d’amore con il suo allenatore Daniele Santarelli. Ed ora spera, insieme alle sue compagne, di coronare un altro sogno, quello della vittoria dei Mondiali. Quella di stamattina è stata una vittoria sofferta con le azzurre che hanno subito preso in mano la situazione, giocando un primo set autoritario, nel quale hanno messo in mostra tutte le proprie qualità migliori. Il secondo set vede trionfare le cinesi che sembrano prendere il largo anche nel terzo set ma le azzurre sanno difendersi alla grande. Il quarto set è una battaglia epica con una vittoria cinese. La partita si decide con il tie-break che regala un saliscendi di emozioni. Si va punto a punto ma alla fine le azzurre hanno la meglio e conquistano la seconda finale della storia. Domani alle 12.40 affronteranno la Serbia. La squadra, allenata da Mazzanti, è decisa a mettercela tutta per conquistare la vittoria. E tutta la penisola sorrentina farà il tifo per la sua Monica e per la squadra azzurra.