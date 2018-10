L’ASD Vico Equense 1958 ne fa dieci in quattro partite di Campionato

Vico Equense. Balla sulle punte l’A.S.D. Vico Equense 1958 di mister Spano – vedi foto -, che dopo quattro partite di campionato ha dieci punti in classifica frutto anche delle otto reti segnate, quattro firmate da Imperato e le altre ad opera di tre attaccanti (Borrelli, autore di due gol, Borriello e Granato, che ha deciso il match in casa del Neapolis).

Aspettando dunque il turno di De Simone, già a segno in Coppa Italia, le punte vicane hanno timbrato il cartellino in queste prime giornate nelle quali, tra l’altro, i costieri hanno già sfidato due tra le prime sei squadre della classifica, vale a dire Poggiomarino ed Ischia.

SORPRESE Il calendario adesso para dinanzi al Vico l’ostacolo Pimonte. Domani Spano inizierà a preparare la partita e verranno valutate le condizioni di Borriello e Francesco Correale, i due classe ’99 entrambi infortunati alla caviglia destra. Sarà invece regolarmente del match Ciro Porzio, il fantasista del Vico che ha saltato la sfida del Kennedy con il Neapolis.

Porzio, vicano doc, spera come tutti i suoi compagni di tornare a casa, cioè di giocare finalmente a Massaquano dove sono iniziati e procedono spediti i lavori che il Comune si è impegnato a terminare in tempi brevi. Dunque, sabato potrebbe esserci l’esordio casalingo per il Vico, che sta preparando una serie di sorprese per coinvolgere la sua tifoseria e farla ulteriormente avvicinare alla squadra. In settimana verranno svelate le novità.

Sabato il trionfo contro il Neapolis. NEAPOLIS-VICO EQUENSE 1-2

MARCATORI: Catena 43′ p.t., Borrelli (rig.) 10′, Granato 32′ s.t.

NEAPOLIS: Giordano, Palumbo (dal 24′ s.t. Ferrante), Pollice, Aveta, Mollo, Cerqua, Scuotto, Zingone S., Catena, Guerra (da, 38′ s.t. Mellino), Giorgio (dal 29′ s.t. Corace). (Franzese, Leone, Pensa, Leone, Zingone F., Amirante, Morelli). All. Peluso

VICO EQUENSE : Navarra, Savarese F., Staiano, Correale G., Raganati (dall’11’ s.t. Granato), Gargiulo, Imperato (dal 24′ s.t. D’Alessio), Inserra (dal 30′ s.t. Del Franco), Borrelli, Arenella, Coppola. (Mosca, Mozzillo, De Gennaro, De Simone, Savarese V.). All.: Spano

ARBITRO: Coscarelli di Salerno (Gargiulo-Nazzaro)

Spettatori: centocinquanta circa. Ammoniti: Inserra, Navarra (V), Palumbo, Mollo. Recuperi: 0′ p.t., 5′ s.t.

Vittoria di capitale importanza del Vico Equense in casa del Neapolis, con una rimonta di cuore e carattere dopo un primo tempo difficile. Decide il neo entrato Granato, a dimostrazione che i cambi di Spano hanno funzionato. Per i costieri primo successo esterno in campionato e grande iniezione di fiducia. Vico rimaneggiato per le assenze dei due ’99 Borriello e Francesco Correale, entrambi con problemi alla caviglia destra. Così Spano, privo anche di Ciro Porzio, ha optato per il 4-4-2 con l’esordio in campionato di Gaetano Correale nel ruolo di terzino sinistro. Al minuto 12′ finisce alto il colpo di testa di Inserra che “stappa” il match.

La prima parata al 18′ è di Giordano su botta da fuori di Coppola, tra i più attivi insieme ad Imperato. Proprio quest’ultimo per questione di centimetri non arriva a deviare in rete un cross di Staiano. Il Vico crea poco ed il Neapolis passa al 43′ su una incredibile palla persa in uscita dagli ospiti: contropiede rapido di Scuotto e tocco facile sotto porta di Catena.

Ripresa al via senza cambi e Vico subito pericoloso due volte in mischia con il difensore Gargiulo. Pericolosissimi però i padroni di casa con un diagonale di Scuotto che sfiora il palo ed il raddoppio.

Al 10′ Coppola si procura un rigore per atterramento da parte di Palumbo. Borrelli, come con la Torrese in Coppa, trasforma sicuro. Coscarelli di Salerno ne combina di tutti i colori e su un errore marchiano (fallo non fischiato su Gargiulo) Catena centra la traversa da ottima posizione. Sfila fuori, invece, la punizione mancina di Staiano al 24′. D’Alessio ha avuto un buon impatto sulla partita al pari di Granato, che al 32′ con un bel destro ha portato avanti il Vico su perfetto assist di Correale. Da quel momento, il Neapolis spinge senza costrutto mentre il Vico si difende con ordine e porta a casa tre punti di platino.