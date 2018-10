L’arte della ceramica di Vietri sul Mare candidata a diventare patrimonio dell’Unesco

Si avvicina un grande e meritato riconoscimento per la ceramica di Vietri sul Mare. Il consiglio regionale all’unanimità ha approvato una proposta avanzata dal consigliere Enzo Maraio di candidare l’arte della ceramica di Vietri sul Mare tra i beni iscritti nella lista del Patrimonio Unesco per garantire, negli anni, la sua tutela e sua incentivazione soprattutto verso le nuove generazioni. Per poter far parte della lista ci sono quattro criteri previsti dall’Unesco e di questi la ceramica vietrese ne possiede almeno quattro. Il consigliere Maraio sottolinea come l’arte della ceramica di Vietri sul Mare rappresenti un importante patrimonio storico del territorio, degnamente rappresentato dal Museo che si trova presso Vilal Guariglia a Raito. Inoltre, non va dimenticato come i ceramisti eseguano la loro arte attraverso una continua ricerca e sperimentazione di nuove forme e tecniche, tenendo sempre presente la preziosa tradizione. E la testimonianza più grande dell’importanza e della grandezza della ceramica vietrese la si trova proprio nei tanti negozi che animano e colorano le vie del paese.