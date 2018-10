L’alberghiero De Gennaro di Vico Equense fra i più importanti della Campania a Napoli per un contest – Domani mattina, 25 ottobre, alla Mostra d’Oltremare di Napoli prende il via la due giorni dedicata al lavoro in Campania. Studenti in alternanza scuola-lavoro e giovani appartenenti alle categorie protette incontreranno circa 70 aziende del tessuto produttivo della nostra regione che devono soddisfare gli obblighi previsti dalla legge sul collocamento obbligatorio e che sottoporranno i giovani a colloqui di lavoro. Saranno, inoltre, presenti oltre ai Centri per l’impiego e alle Agenzie per il lavoro anche esperti di INVITALIA che procederanno a colloqui individuali one to one con giovani che hanno voglia di provare a intraprendere un percorso di autoimprenditorialità e contribuire alla crescita economica della propria regione mettendo su una piccola azienda con le misure Selfiemplymente e Resto al sud. La prima giornata inizia con un contest culinario, che sotto la guida attenta ed esperta di chef professionisti dell’Accademia enogastronomica Medeaterranea, vedrà misurarsi ai fornelli 6 fra gli istituti alberghieri più importanti della nostra regione: IPSEOA Rossini di Pozzuoli, Istituto Alberghiero De Gennaro di Vico Equense, Elena di Savoia Di Napoli, Alberghiero di Teano, IPSEOA Doria di Avellino e I.P.S.S.E.O.A. Raffaele Viviani di Castellamare.

Alla gara parteciperà anche l’Associazione di ragazzi disabili La bottega dei semplici pensieri di Quarto con l’obiettivo di rappresentare anche visivamente un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo che abbatta ogni tipo di barriere non solo fisiche. Ogni scuola che parteciperà al contest dovrà cimentarsi nella creazione di due ricette e ogni piatto dovrà essere completato nel tempo massimo di 40 minuti. Ci sarà una giuria qualificata composta da 6 membri che assegneranno un voto da 1 a 5 secondo i criteri di: gusto, preparazione del piatto, pulizia della postazione e timing. Gli allievi dell’istituto che si aggiudicherà il contest avranno accesso ad un corso intensivo a cura degli chef dell’Accademia Medeaterranea Durante la prima giornata ci sarà inoltre un workshop dedicato all’alternanza scuola lavoro nel corso del quale alcuni alunni delle scuole superiori della Campania racconteranno la loro esperienza di alternanza. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Noi con Loro si concluderà venerdì 26 con un workshop sul tema: Come diventare imprenditori e con la presentazione di una guida pratica per le aziende sulle opportunità del collocamento mirato alla presenza di tutte le associazioni dei disabili e delle altre categorie protette della Campania.