La Torta di Castagne del Faito di Giosuè Castellano, la ricetta del mese per Positanonews

La Torta di Castagne di Giosuè Castellano, la ricetta del mese per Positanonews. Giosuè Castellano ( nella foto con la sua grande squadra Michela Cinque e Pasquale Irace ) uno dei migliori pasticcieri artigianali della Campania, originario di Moiano frazione di Vico Equense, in forza al bar Buca di Bacco, Paradise a Positano in Costiera amalfitana, ci svela in esclusiva per Positanonews una ricetta gustosa proprio adatta al mese di ottobre.

Non solo, Giosuè viene dalla Montagna che abbraccia la Costa d’ Amalfi e Sorrento, il Faito, e da li porta sapori e saperi del suo territorio, come le castagne. Ovviamente non sempre si trovano le castagne del cuore del Parco dei Monti Lattari, ma in ogni caso uno dei suoi segreti è la qualità

“Per noi la qualità è fondamentale – spiega Giosuè Castellano -, curiamo tutti i particolari sia nei prodotti che nella lavorazione per dare l’eccellenza in uno dei paesi più rinomati del mondo come Positano”

E la mano di Giosuè si sente, delicatezza, sentori, flagranza e bontà sono inconfondibili.. E il maesto ha anche degli allievi che lo seguono, complimenti..

Ingredienti:

1 kg di castagne;

500 gr di zucchero;

300 gr di burro;

300 gr di mandorle in polvere;

2 limoni grattugiati;

un pizzico di sale (circa 10 grammi);

200 gr di tuorlo;

300 gr di albume;

50 gr di gocce di cioccolato;

finocchietto selvatico qb

Procedimento

Cuocere le castagne in acqua sale e finocchietto. Sbucciarle e passarle fino ad ottenere una purea. Montare i tuorli con metà dello zucchero,aggiungere la purea di castagne,il burro morbido,ler mandorle e il limone . A parte montare l’albume con il resto dello zucchero. Amalgamare delicatamente le due masse mettere nelle tortiere imburrate e infarinate e cuocere a 180°C per 35-40 minuti. Una volta fredde spolverare di zucchero a velo o glassare al cioccolato.