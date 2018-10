La Torta di Castagna di Giosuè Castellano, la ricetta del mese per Positanonews. Giosuè Castellano ( nella foto con la sua grande squadra Michela Cinque e ) uno dei migliori pasticcieri artigianali della Campania, originario di Moiano frazione di Vico Equense, in forza al bar Buca di Bacco, Paradise a Positano in Costiera amalfitana, ci svela in esclusiva per Positanonews una ricetta gustosa proprio adatta al mese di ottobre.

Ingredienti:

1 kg di castagne;

500 gr di zucchero;

300 gr di burro;

300 gr di mandorle in polvere;

2 limoni grattugiati;

un pizzico di sale (circa 10 grammi);

200 gr di tuorlo;

300 gr di albume;

50 gr di gocce di cioccolato;

finocchietto selvatico qb

Procedimento

Cuocere le castagne in acqua sale e finocchietto. Sbucciarle e passarle fino ad ottenere una purea. Montare i tuorli con metà dello zucchero,aggiungere la purea di castagne,il burro morbido,ler mandorle e il limone . A parte montare l’albume con il resto dello zucchero. Amalgamare delicatamente le due masse mettere nelle tortiere imburrate e infarinate e cuocere a 180°C per 35-40 minuti. Una volta fredde spolverare di zucchero a velo o glassare al cioccolato.