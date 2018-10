La squadra del Sant’Agnello vince 3 a 1 in trasferta contro il Virtus Avellino

Partita dura quella disputata tra il Sant’Agnello contro la Virtus Avellino al campo “Comunale” di San Michele di Serino.

I biancazzurri disputano una partita vincente in trasferta per la prima volta, battendo 3 a 1 la squadra avversaria, raggiungendo così la seconda vittoria consecutiva misura in precedenza con il Solofra.

Dopo il gol del 10′ minuto di Strianese, la Virtus riporta la partita al pareggio con un goal di Rispoli al 22′.

La Virtus ha l’occasione del vantaggio, con un tiro di Alleruzzo, che finisce poco lontano dall’incrocio, mentre il Sant’Agnello prova a tornare in vantaggio con Mosca, prima con un calcio di punizione deviato dalla barriera che si spegne nella presa sicura di Robertiello, e poi con un’incursione dalla sinistra ancora neutralizzata dal portiere di casa. Il risultato rimane invariato nella prima metà di gioco, ma si susseguono tentativi da una parte e dall’altra.

L’inizio del secondo tempo vede la Virtus Avellino partire in maniera molto aggressiva. Il Sant’Agnello regge l’aggressività avversaria e, sfruttando l’errore della difesa biancoverde, trova inaspettatamente il gol del 2 a 1 al 79′.

La partita continua ad essere disputata con aggressività, con tentativi di gol mancati da parte della squadra avversaria.

Durante i minuti di recupero, i biancazzurri segnano il gol definitivo, vincendo così la partita 3 a 1, segnato da Ascione, subentrato pochi minuti prima in campo.

Il mister Giovanni Serrapica dichiara di essere soddisfatto del risultato della sua squadra, soprattutto per aver disputato la partita contro una squadra forte e ben allenata.