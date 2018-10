La rivista “Vogue Australia” colloca Positano tra i 50 posti più belli al mondo da visitare almeno una volta nella vita

La rivista “Vogue Australia” stila una classifica dei 50 posti più belli al mondo che meritano di essere visitati almeno una volta nella propria vita. Ed anche Positano conquista un meritato posto nell’elenco. La motivazione contenuta nell’articolo è molto eloquente: «L’Italia è tutta sorprendente ma Positano ha qualcosa in più. Sia che si tratti dei ristoranti nascosti o delle spiagge, questo gioiello in Costiera Amalfitana è una cartolina perfetta in ogni senso. Le strade ed i vicoli vi lasceranno stupefatti. Mangia il gelato, salta giù da una roccia, sguazza per una stanza con vista, ne vale la pena, credimi». E come si potrebbe smentire una descrizione del genere. Positano, pur essendo una piccola cittadina, affianca nella lista grandi città come Roma, Venezia e Firenze, dimostrando di essere all’altezza di competere con le bellezze ed i monumenti dei luoghi italiani più apprezzati al mondo. Perché la bellezza di un posto non si misura in base alla sua grandezza ma contando sulle bellezze che possono essere contenute anche in una piccola realtà, come un gioiello prezioso tutto da scoprire ed ammirare.