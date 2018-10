La Regione Campania stanzia 100 milioni per i piccoli porti, compresi quelli della costiera amalfitana e del Cilento

La Giunta Regionale della Campania ha approvato quattro provvedimenti che riguardano i porti, l’efficientamento e la riqualificazione energetica, i servizi territoriali sociosanitari ed i rifiuti. Per quel che concerne i porti sono stati stanziati complessivamente 100 milioni di euro: 20 milioni sono destinati al potenziamento ed alla messa in sicurezza ed 80 milioni serviranno a coprire le spese per lavori di manutenzione straordinaria e valorizzazione, dando la priorità ai porti che consentono una continuità territoriale delle isole. Dal provvedimento sono esclusi i porti delle grandi città, quindi anche Napoli e Salerno, mentre rientrano quelli minori della provincia salernitana e, precisamente, i piccoli scali della costiera amalfitana e del Cilento. I progetti di intervento prevedono la messa in sicurezza del sistema portuale regionale anche al fine di salvaguardare l’ambiente; il potenziamento dell’offerta di infrastrutture e di servizi del sistema integrato portuale e regionale; interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’accessibilità e dell’autosufficienza energetica; l’elettrificazione delle banchine con la conseguente riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale; lo sviluppo di applicazioni tecnologiche per la portualità regionale e consolidamento dell’integrazione tra porti e aree retro portuali.