La nazionale italiana del volley femminile perde la finale contro la Serbia, ma la penisola sorrentina è orgogliosa della sua Monica De Gennaro, premiata come miglior libero dei mondiali

In Giappone bellissima ed avvincente finale del volley femminile con la nazionale italiana che viene purtroppo sconfitta dalla Serbia ma che gioca comunque una partita grandissima, lottando con forza e caparbietà. Ma i tifosi azzurri possono comunque essere orgogliosi delle proprie ragazze che hanno lottato fino all’ultimo e conquistano un non meno importante secondo posto. Anche in penisola sorrentina si è tifato per la nazionale italiana e, in particolare, per Monica De Gennaro che ha raggiunto un traguardo eccezionale. Anche se pesa la sconfitta, Monica ha conquistato comunque un altro successo ed è stata premiata quale miglior libero dei mondiali. I santanellesi ed i carottesi ora l’attendono per poter festeggiare il risultato ottenuto. Perché oggi anche la penisola sorrentina sale sul podio grazie alla sua concittadina e l’argento conquistato per noi vale comunque oro.