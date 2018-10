La Juve Stabia pareggia al Razza.

Prima metà di gioco, la Juve Stabia attacca e si porta avanti di un punto per l’autogol di Conson. La Reggina segna il pari a sorpresa con Solini al 38’su azione da calcio d’angolo. Secondo tempo di marca Reggina.

Reggina-Juve Stabia, “Una gara contro una squadra che gioca bene, nonostante la classifica piacevole […] non abbasseremo la guardia”.Diretta dal signor Paterna di Teramo, match valevole per la 9^ giornata del campionato di Serie C girone C presso lo Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

In primo tempo di gioco, all’8’ gli ospiti gialloblù sfiorano il gol del vantaggio. Clamoroso il tiro del centrocampista stabiese Calò che sfrutta un cross di Melara e scocca un tiro perfetto, purtroppo fermato dalla traversa di Confente. Al 20’ la Juve Stabia passa si in vantaggio per autogol di Conson sfortunato. La traiettoria del pallone rinviato da Mastrippolito, colpisce Conson e scavalca Confente, terminando perfettamente in porta amaranto. Al 38’ la Reggina si porta avanti e pareggia: preciso Solini su traversone di Tulissi. Finisce in pareggio la prima metà di gioco al Razza. In ripresa, al 53’ una grossa occasione per i padroni di casa al seguito di un tiro dalla bandierina, ci provano sia Tulissi che Conson dal limite, ma para Branduani. Graziato Vicente che al 77’ è ammonito per brutto fallo su Tulissi dolorante, costretto al cambio dopo pochi minuti. In fase finale di gioco altro tentativo di gol per Sandomenica che in corner incontra però Branduani. Entrambe le squadre in caccia del vantaggio su recupero ma termina al 94’ in pareggio: Reggina 1- Juve Stabia 1.

Juve Stabia (4-3-3): Branduani, Calò (Di Roberto 59’), Melara (Vicente 59’), El Ouazni (Paponi 52’), Canotto (Elia 59’), Marzorati, Troest, Aktaou, Mastalli (Mezavilla 74’), Vitiello, Carlini.

All.: Fabio Caserta.

Reggina (4-3-3): Confente, Conson, Salandria, Zibert, Tulissi (Emmausso 88’), Sandomenico, Marino (Franchini 65’), Solini, Ungaro (Viola 63’), Mastrippolito, Kirwan.

All.: Roberto Cevoli

di Dina De Gregorio IL CORRIERINO