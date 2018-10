La Giornata mondiale dell’alimentazione: “#famezero entro il 2030”

La Giornata mondiale dell’alimentazione si celebra tutti gli anni il 16 ottobre. Istituita nel 1979 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (più in breve la Fao), ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto al problema della fame nel mondo. La scelta della data non è casuale visto che nello stesso giorno ricorre anche l’anniversario della fondazione della stessa Fao (16 ottobre 1945). Il tema dell’edizione di questo 2018 è riassumibile nello slogan della kermesse: “Le azioni sono il nostro futuro. Un mondo #famezero entro il 2030 è possibile”.

Sono 821 milioni le persone che, nel 2017, hanno sofferto la fame. Il 60% di queste sono donne. Circa il 70% delle popolazioni più povere vive in aree rurali e lavora nel settore dell’agricoltura. “È dunque necessario – ha aggiunto Del Re – restituire a queste giornate di confronto il valore che meritano, il valore dell’azione”.

Il 45% delle morti infantili, infatti, è dovuto alla denutrizione, mentre 151 milioni di bambini al disotto dei 5 anni soffrono di rachitismo. La fame nel mondo uccide più dell’Aids e della tubercolosi.

La Fao ha pubblicato una serie di linee guida e suggerimenti per provare a raggiungere l’obiettivo “#Famezero . I consigli riguardano il quotidiano di ciascuna persona. Ad esempio:

se hai degli avanzi, congelali per consumarli in un secondo momento, oppure usali come ingrediente per un altro pasto;

quando si mangia al ristorante sarebbe opportuno portare a casa gli avanzi per non sprecare nulla.

La coltivazione e diversificazione dei raccolti, poi, dovrebbero essere due punti cruciali, secondo la Fao, per affrontare una popolazione mondiale in crescita, che si prevede possa raggiungere i 9 miliardi nel 2050.

L’Organizzazione della Nazioni Unite ricorda, inoltre, che “il cibo sano può essere cucinato in modo rapido e semplice, utilizzando solo pochi ingredienti” ed esorta i cittadini a seguire le ricette sostenibili di chef e blogger per imparare nuove ricette o a consultare gli agricoltori locali “per sapere come cucina a casa i suoi prodotti”.