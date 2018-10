La fashion blog Jacey Duprie in vacanza a Positano si lascia incantare dalla bellezza del posto

Positano. Jacey Duprie, la fashion blog di Beauty e Lifestyle nonché fondatrice di Damsel in Dior, in Italia per provare delle nuove fragranze dello stilista Tom Ford, ha trascorso alcuni giorni di vacanza in costiera amalfitana, soggiornando all’Hotel San Pietro di Positano ed è rimasta molto affascinata dalla bellezza del posto. Ed è proprio lei a raccontare il suo fantastico soggiorno con queste parole: “Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto è stato incredibile il mio viaggio con Tom Ford a Positano, in Italia. Innanzitutto l’hotel Il San Pietro di Positano è stato uno dei luoghi più suggestivi in cui sia mai stata. I panorami erano unici e il servizio era spettacolare. Quando Tom Ford mi ha invitato in Italia per provare alcune delle loro nuove fragranze, ho colto l’occasione. Sono stato un fan di Tom Ford Black Orchid da quando ho iniziato il mio blog, quindi ero elettrizzato dal fatto che mi avessero invitato. La prima sera ci siamo goduti una cena a più portate, in cui ogni piatto era abbinato a una delle loro cinque fragranze. Era un modo davvero unico per mescolare tutti i nostri sensi. Il mattino seguente abbiamo preso parte a un corso di cucina con il capo chef dell’hotel, seguito da un pomeriggio in mare. Abbiamo fatto un giro in barca intorno all’area di Positano dopo pranzo, dove ho sfidato l’acqua fredda e ho fatto un tuffo che è durato in tutto cinque secondi”.