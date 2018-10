La Costiera Amalfitana è tra le cinque destinazioni di viaggio più amate dalle celebrità. A confermarlo è un articolo IOL, Independent Online, che con quasi dieci milioni di accessi mensili è uno dei magazine web più letti e autorevoli del Sud Africa. Una notizia, questa, che noi, in fondo, già sapevamo.

Solo quest’estate si sono recati in vacanza nella nostra splendida costa vip di fama internazionale e nazionale come Jennifer Lopez, Beyoncé e Jay Z, LeBron James, Leonardo Di Caprio, Mariah Carey, Justin Bieber e Michelle Hunziker solo per citarne alcuni.

Ebbene per IOL non solo la Costiera Amalfitana è tra le cinque destinazioni di viaggio più amate dalle celebrità, ma si colloca anche al primo posto della classifica.

«La Costiera Amalfitana è una destinazione da sogno, è come un film romantico: la sua bellezza naturale è ipnotizzante – si legge nell’articolo – Le cittadine di Positano, Ravello o Amalfi attraggono tutti, dagli amanti della cultura agli amanti dell’avventura ma anche chi vuole semplicemente rilassarsi. Celebrità come Justin Bieber, la coppia Beyoncé e Jay Z e Mariah Carey si sono recati tutti lì».

Seguono in classifica alla Costiera Amalfitana altre destinazioni di rilievo internazionale. Al secondo posto vengono collocate le Maldive, una destinazione preferita sia per le celebrità che per i viaggiatori abituali che desiderano la spiaggia e la luce del sole senza grandi cambiamenti del tempo. La sua sabbia bianca e l’oceano cristallino permettono ai visitatori di immergersi ed esplorare ciò che l’oceano offre, o si trovano negli chalet e nei resort di lusso prima di cenare in una delle migliori cucine delle Maldive.

Al terzo posto si colloca la città dell’amore: Parigi. La città è la meta preferita per una vacanza, in famiglia o con il proprio partner, e i viaggiatori possono immergersi nella storia della città, cenare in un bistrot e fare shopping in alcuni negozi più lussuosi al mondo.

Segue al quarto posto Città del Capo che ha attirato artisti come Orlando Bloom, Boris Kodjoe, Ciara, Ryan Reynolds e Justin Bieber che hanno visitato il Robben Island e scattato un selfie sulla Table Mountain. A chiudere la classifica di IOL è Ibiza che riceve la sua giusta dose di celebrità ogni anno tra party in spiaggia e matrimoni da favola.