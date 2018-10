La bellissima regata “Coppa America Videosteria”

Massa Lubrense / Sorrento . Domenica 30. settembre si è tenuta una bellissima regata , la “Coppa America Videosteria” , organizzata dalla Lega Navale di Sorrento , e sostenuta ed organizzata dall’omonimo Pub (America ) di Enzo Alfano e famiglia ,appassionati velisti, ed ospitata dal circolo Lobra . Le imbarcazioni partecipanti sono state 20 , provenienti un pò da tutto il golfo , ed ha visto vincitore del trofeo l’imbarcazione “O’ Michè” dell’omonimo armatore . La regata , ormai ultra decennale, e svoltosi nelle acque marittime di Massa Lubrense e Sorrento , ha un regolamento particolare ,ovvero diviso in due squadre con match race uno contro uno tra barche similari . seguito dal un bel conviviale preparato dal Pub America che ha deliziato i regatanti dopo le fatiche sportive. Purtroppo , nonostante queste manifestazioni che la lega navale organizza col proprio sforzo e gratuitamente (perchè quello che si fa per vero amore non ha prezzo , diversamente da quanti , anche enti ed entini , sfruttano la passione altrui per averne un tornaconto anche di alti stipendi e vantaggi ) , trova sempre molti ostacoli a partire dalla occupazione totale dei porti (pubblici e costruiti per definizione con i soldi di tutti, ma occupati da pochi ) che rende difficoltosissima l’accoglienza delle barche Ringraziamo l’avvocato Luigi Esposito