LA B RESTA A 19 SQUADRE, CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE ISTANZA LEGA

E’ arrivato l’ennesimo ribaltone della Serie B a 19 squadre. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale per il 15 novembre. Fino ad allora tornano in vigore i provvedimenti che il Tar aveva sospeso, a cominciare da quello con cui il 13 agosto l’allora commissario Fabbricini bloccò i ripescaggi. Il Consiglio ha concesso la misura cautelare invocata e ha confermato la serie B a 19 squadre.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in merito all’effettivo superamento – da parte del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell’adozione degli atti impugnati – dei limiti della delega conferitagli”.

Inoltre “nel dovuto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello generale alla sicurezza e garanzia del regolare ulteriore svolgimento dei campionati ormai già in corso allo stato permane prevalente, anche per la sua ora accentuata caratterizzazione”.

Ecco perchè, considerato che nel frattempo la Serie B continua regolarmente a giocare “appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.

In tutto questo rischiano invece di rimanere paralizzati il campionato e la Coppa Italia di Serie C dove le partite delle squadre che ancora sperano nel ripescaggio (Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Virtus Entella) sono state nuovamente rinviate in attesa che venga presa una decisione definitiva.

LIRATV