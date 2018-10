Juventus 3-1 Napoli. Sconfitta amara all’Allianz Stadium.

Eccola la seconda sconfitta stagionale del Napoli di Ancelotti, questa volta ha un’importanza enorme. La Juventus vola a +6 dagli azzurri che vedono allontanare il primo posto. A Torino la Juventus vince 3-1 grazie ad una doppietta di Mario Mandzukic e un gol di Bonucci. Ronaldo è stato molto importante per la vecchia signora in questa partita, proprio lui ha fornito 2 assist, uno per Mandzukic e uno per Bonucci ed è stato determinante nel gol del 2-1 quando ha colpito il palo e Mandzukic ha spinto in rete la ribattuta. Il Napoli va in vantaggio nei primi minuti con Dries Mertens, gol frutto di una pressione offensiva asfissiante. Il Napoli gioca 20 minuti in maniera perfetta, poi va sotto il dominio bianconero per tutto il tempo. Una sconfitta che sicuramente è stata condizionata dell’espulsione del terzino azzurro Mario Rui, nel secondo tempo in un momento dove il Napoli cercava il 2-2. Nonostante l’espulsione dubbia, il Napoli attacca ancora ma Callejon fallisce il gol del pareggio facendosi ipnotizzare da Szczesny. La Juventus la chiude pochi minuti dopo con Bonucci su calcio d’angolo. Sconfitta amara che pesa tanto ma non abbatte gli azzurri che daranno il meglio come l’anno scorso per animare questo campionato dominato da 7 anni dalla vecchia signora.