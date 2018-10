Juve Stabia strepitosa, vince anche col Monopoli. Sesta vittoria consecutiva, record in Italia

Castellammare di Stabia . La Juve Stabia non si ferma neppure col Monopoli nel posticipo serale al Romeo Menti, e dopo il pari a Genoa della Juventus resta l’unica squadra in Italia a punteggio pieno in campionato (con ben due turni di riposo rispetto alle avversarie). Una gara maschia, accorta, quella dei gialloblù, che sanno anche soffrire contro un Monopoli che, mai sconfitto fuori casa fino ad ora, si conferma avversario di valore.

Gli uomini di Caserta sentono il peso della responsabilità dopo cinque vittorie di fila (sei con la coppa Italia), e lasciando il pallino agli ospiti: micidiale la triangolazione (24′), che porta Berardi a due passi dalla rete ed al vantaggio dei pugliesi. La risposta stabiese non tarda, sei minuti appena e Troest vola più in alto di tutti sull’angolo di Calò e regala ai suoi il pari. La ripresa della Juve Stabia è veemente. Un’occasionissima per El Ouazni in avvio, sei minuti ed il raddoppio è opera di Carlini, di testa, sul corto rinvio di Pissardo dopo il tacco di Marzorati. Ère punti che conferma la Juve Stabia come principale rivale della capolista Trapani nella lotta promozione.

Il successo stabiese rende tutto sommato agrodolce il wek-end per le campane, facendo il paio con il pari della Casertana a Matera (2-2), e la sconfitta della Paganese, nel pomeriggio, al Torre, contro un Catania capace di portarsi sul 3-0 dopo appena dieci minuti. 4-2 alla fine il passivo degli azzurrostellati, cui non bastano i gol di Parigi e Scarpa a rimettersi in partita, e con Fusco che può recriminare per un avvio difficile di campionato, ma con una rosa ancora non completa a sua disposizione.

Un turno di stop, invece, per la Cavese, che avrebbe dovuto incontrare la Viterbese (le gare dei laziali sono sospese in attesa delle sentenze legate ai ripescaggi in serie B). Un’altra delle situazioni incredibili di questa problematica stagione del calcio italiano.

I risultati: Juve Stabia-Monopoli 2-1, Matera-Casertana 2-2, Paganese-Catania 2-4, Trapani-Rieti 3-0, Vibonese-Sicula Leonzio 1-0, Rende-Bisceglie 21/10, Siracusa-Potenza 21/10, Reggina-V.Francavilla 22/10, Viterbese-Cavese rinv.

La classifica: Trapani 19, Juve Stabia 18, Catania e Vibonese 13, Rende 12, Casertana 11, Catanzaro 9, Sicula Leonzio, Bisceglie, Monopoli e Cavese 8, Reggina e Rieti 7, V.Francavilla e Potenza 6, Matera 4, Siracusa 3, Paganese 1.