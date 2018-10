Juve Stabia, a Reggio Calabria a caccia della settima meraviglia.

Questa sera alle 20:45 le vespe di mister Caserta saranno di scena allo stadio “Razza” di Vibo Valentia a caccia di una vittoria che prolungherebbe il periodo magico dei gialloblu, reduci da ben 6 vittorie consecutive ed a punteggio pieno, dietro però al Trapani, sebbene c’è da dire che lo Stabia deve recuperare una partita. Il match si disputerà a Vibo Valentia per l’indisponibilità dell stadio “Granillo” di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la formazione si va verso la conferma del 4-3-3 con Branduani tra i pali. In difesa Marzorati farà coppia con Troest con Vitiello terzino destro e Aktaou, in luogo dell’infortunato Allievi, sulla corsia sinistra. Lungo la mediana capitan Mastalli sarà affiancato da Calò e Carlini alle spalle del tridente che avrà in Canotto l’ala mancina con il rientrante Melara sulla fascia opposta e Paponi punta centrale. Non è tuttavia esclusa qualche novità in chiave turn-over in vista della sfida di Coppa Italia in programma martedì al Menti contro il Potenza.

Juve Stabia (4-3-3): Branduani, Vitiello, Troest, Marzorati, Aktaou, Mastalli, Calò, Carlini, Melara, Paponi, Canotto. All.: Fabio Caserta.