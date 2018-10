Juve Stabia affonda la Paganese e va in alta classifica

PAGANI Castellammare di Stabia La Juve Stabia si aggiudica il derby del Torre, vola in classifica ed affonda una Paganese sempre più in crisi. Dura poco meno di un tempo la resistenza degli azzurrostellati il cui approccio alla contesa lasciava presagire ben altro. Invece il maggior tasso tecnico delle vespe di Fabio Caserta ha il sopravvento con la sfida a senso unico dopo il mortifero uno-due ospite sul finire di primo tempo. Il tecnico di casa Fusco rimescola le carte in tavola ed abbandona l’idea del tridente in attacco. Spazio alla difesa a tre con l’esordio dal primo minuto di Diop nel pacchetto arretrato e con l’inserimento di Cappiello in attacco al fianco dell’esperto Cesaretti. Ancora fuori causa il metronomo Musacci alle prese con i soliti problemi fisici che lo tengono lontano dal rettangolo verde da inizio stagione. Novità anche tra le fila della formazione gialloblu. Subito nella mischia il brasiliano Mezavilla e l’esterno d’attacco Di Roberto che rilevano rispettivamente gli infortunati Mastalli e Melara. In cabina di regia però si sistema Calò.

L’EQUILIBRIOBuona partenza per i padroni di casa che al 2′ si affacciano già dalle parti di Branduani. Sugli sviluppi di un corner Piana indovina i tempi dell’inserimento di testa ma alza troppo la mira in area. Sei giri di lancette ed a provarci è Cesaretti dalla lunga distanza, nessun problema per l’estremo difensore stabiese. L’atteggiamento aggressivo di Scarpa e compagni crea non poche difficoltà alla Juve Stabia che fatica a trovare gli automatismi giusti per imbastire la manovra. Tracce ospiti al 20′ quando Canotto sguscia via a Tazza e mette al centro un cross radente che la difesa liguorina sbroglia non senza affanni. Un minuto più tardi invece Galli si distende per disinnescare un tiro d’esterno di Paponi. In campo con il passare dei minuti si ristabiliscono gli equilibri con la Juve Stabia costretta a fare a meno di Di Roberto per un guaio alla caviglia..

LA SVOLTAIn chiusura di frazione cambiano gli scenari del derby con la Paganese che cola a picco. Prima Mezavilla trova il varco giusto per infilare Galli su una palla vagante in area e poi Canotto, imbeccato in girata da Paponi, supera in velocità Tazza ed impallina nuovamente il portiere di casa con un diagonale di sinistro che fa calare il gelo sul Torre. La reazione dei padroni di casa arriva da calcio piazzato. A incaricarsene è il capitano Scarpa, sfera di un soffio sul fondo (45′).

Ad inizio ripresa subito una novità per la Paganese. Fusco getta nella mischia Della Morte, elemento con caratteristiche offensive, per provare a rientrare in partita. Il primo squillo porta la firma di Cesaretti, la cui punizione dal limite chiama Branduani alla respinta con i pugni (5′). Sempre Cesaretti è protagonista al 12′ quando calcia di prima intenzione senza trovare il bersaglio grosso. La Juve Stabia gioca sul velluto e amministra il doppio vantaggio senza alcun affanno affidandosi a veloci ripartenze per tenere alti i ritmi di gara. Come al 26′ quando sull’asse Carlini-Canotto nasce l’azione del tris gialloblù. Il tocco decisivo sottomisura è ancora di Canotto che mette la sfida in ghiaccio realizzando la sua personale doppietta. Nel finale l’eurogol di Parigi rende meno pesante il passivo per gli azzurri. Sulla Paganese piovono fischi per una stagione tremendamente in salita mentre gli uomini di Caserta continuano a volare spediti verso la vetta occupata dal Trapani.