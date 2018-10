Ischia. Durante una festa di battesimo cede la balaustra dell’hotel, 27enne cade nel vuoto, gravi le sue condizioni

Ischia. Ieri sera, mentre si svolgeva una festa sulla terrazza del Grande Albergo Punta Molino per un battesimo, Alessandro D.A., un 27enne di Panza (frazione di Forio), è precipitato nel vuoto. Il giovane si trovava appoggiato alla balaustra per fumare una sigaretta quando all’improvviso la stessa ha ceduto ed il 27enne è caduto di sotto urtando con violenza la schiena e la testa sul marciapiede. Il personale dell’hotel è accorso immediatamente per soccorrere il giovane che versava in condizioni gravissime e perdeva molto sangue. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso il ferito all’ospedale Rizzoli da dove, viste le condizioni cliniche, è stato trasferito con un elicottero al Cardarelli di Napoli. Per il 27enne è stato necessario un intervento chirurgico e le sue condizioni restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri di Ischia hanno aperto le indagini per accertare eventuali responsabilità.