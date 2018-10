Intervento dei servizi sociali a favore di alcuni minoresi?

Potrebbe accadere!

Sono in distribuzione a Minori i modelli curati dall’assessorato ai servizi sociali per alcune esigenze di alcuni minoresi.

Questi modelli, da compilare a cura dei residenti di via Roma ( fora ‘a via nova), via Gatto (adderete ‘a via nova) e Torre Paradiso (ngoppa ‘a torre) cui certamente si associeranno i turisti delle strutture ricettive che affacciano su dette vie,, prevedono la richiesta di sistemazione alternativa a spesa del Comune promossa per far fronte alla pericolosa rumoriosità e al deficiente controllo ed alla nullità di sanzioni per il grande “terremoto” (moto impazzite, auto con marmitte da incubo)del sabato e della domenica:

Come per Montecarlo in occasione del Gran Premio di F1 anche Minori ( incomincia sempre con la M) ha diritto a ricevere una gratificazione tradotta in sistemazione alternativa. Si potrebbero usare le case vacanza irregolari, abusive delle zone interne. Non sarebbero costretti a licenziare lavoratori inadempienti o dirigenti distratti.

Sarebbe tutelata la salute dei cittadini.

Inoltre, data la stressa funzione, si potrebbero usare le sagom e dissuasive lungo le strade citate.

Ci sarebbe veramente da farci un pensierino