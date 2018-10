Inseguimento e rissa in autostrada: arrestato da parte della Polizia Stradale di Sorrento

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 56 anni, di Napoli, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nello specifico, in seguito ad una nota di ricerca, riguardante la guida pericolosa del conducente di una Lancia Y, verso le ore 5:00 del mattino di domenica 21 ottobre al km 3+800 della carreggiata Nord dell’A3 NA/SA, gli Agenti della Polstrada di Angri insieme ad un’unità operativa del Distaccamento di Sorrento hanno intercettato l’auto in questione.

Dopo un rocambolesco inseguimento, nel cui corso, tra l’altro, l’uomo ha messo in atto manovre pericolose arrestando improvvisamente il veicolo nel tentativo di mandare gli

Agenti fuori strada, il 56enne ha abbandonato l’autovettura tentando di guadagnare la via di fuga a piedi. I poliziotti, dopo averlo inseguito sono riusciti a raggiungerlo; l’uomo nel tentativo di sottrarsi alla cattura ha colpito con calci e pugni i poliziotti che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto, inoltre, al sequestro del veicolo, in quanto sprovvisto di copertura assicurativa ed al ritiro della patente. Nella giornata di ieri si è tenuto il processo per direttissima, a seguito del quale l’uomo è stato condannato a mesi otto di reclusione, con pena sospesa.