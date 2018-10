F iamme, soltanto le fiamme si vedono nel video che ha fatto il giro del mondo nella tarda serata di ieri. Immagini raccapriccianti che mostrano l’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, 61 anni, il presidente del Leicester, avvolto dalle fiamme. È tragica la fine dell’imprenditore thailandese che nel 2010 aveva rilevato il club inglese e nel 2016 lo aveva portato al successo storico in Premier.

che cosa è successo. Alle 20.38 locali, pochi minuti dopo la sfida di Premier fra il suo Leicester e il West Ham (finita poi 1-1), l’elicottero del multimiliardario è stato visto lasciare il piazzale antistante il King Power Stadium, come d’abitudine dopo ogni partita. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che, prendendo quota, il velivolo si è prima abbassato e in seguito ha perso completamente il controllo. «Mi è sembrato che si trattasse di un problema all’elica posteriore – ha dichiarato un giornalista di Sky Sport, Rob Dorset, presente ieri a Leicester – perché l’elicottero ha iniziato a girare su se stesso, per poi schiantarsi nel parcheggio vicino allo stadio, a poche centinaia di metri dal campo di gioco». «L’elicottero era vicino al tetto quando ha iniziato a scendere. C’erano fiamme dappertutto, è stato orribile» gli ha fatto eco un altro testimone. Come riportato da Sky, e confermato da vari media in serata, insieme a Srivaddhanaprabha erano a bordo due piloti, non la figlia che all’inizio era stata inserita tra le vittime; altre fonti parlano anche della presenza del ds. Quando sono arrivati i soccorsi, erano sul posto ancora molti tifosi e giocatori del Leicester, fra cui il portiere Kasper Schmeichel, in lacrime. Alcuni del calciatori, tra cui Maguire e Vardy, hanno twittato immediatamente le loro preghiere, quando non c’era ancora la certezza della presenza di Srivaddhanaprabha sul mezzo andato in fiamme.

Tim Acott, un abbonato, ha raccontato che il velivolo è precipitato «in una spirale e ha colpito il terreno con un’esplosione pazzesca. Sto ancora tremando».

Srivaddhanaprabha, proprietario della compagnia di duty free “King Power” nonché uno dei 10 uomini più ricchi del mondo secondo Forbes, aveva comprato il Leicester otto anni fa e con Claudio Ranieri in panchina aveva dato vita a una delle storie più belle del calcio modermo, la cavalcata delle Foxes verso il trionfo in campionato. premier. Ora si attendono le decisioni da parte della Premier League sulle partite in programma oggi. Dopo gli anticipi di ieri (Liverpool a valanga sul Cardiff), è previsto l’impegno in trasferta oggi per il Chelsea di Sarri, il Manchester United riceve la visita dell’Everton; il clou è previsto domani tra Tottenham e Manchester City.