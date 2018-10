Incidente per l’asfalto bagnato, scontro con auto noleggiata da turisti in curva pericolosa fra Piano di Sorrento e Positano . La coppia di turisti stava andando verso la Penisola Sorrentina quando dall’altra parte è sopravvenuta un’auto che veniva dalla Penisola Sorrentina. Una sciovolata e sono finiti nella fiancata dell’auto noleggiata da due turisti polacchi che sono in un albergo di Vico Equense. La curva in questione , subito prima di Tordigliano venendo da Piano, non è nuova a questo tipo di incidenti, ogni volta che piove miete vittime. L’ultima qualche settimana fa una ragazza col ciclomotore. E l’ANAS ancora non ha provveduto a sistemare il muro aspettando forse che lo fanno a pezzi. Sul posto prontamente sono arrivati i carabinieri di Positano che hanno soccorso e confortato i turisti disorientati e impauriti, infatti non si fidavano di nessuno che li chiamasse carro attrezzi e non uscivano dalla vettura. Complimenti agli uomini dell’Arma. Intanto ci segnalano problemi sulla Raffaele Bosco a Vico e in alcune strade e tornanti di Massa Lubrense e Sant’agata, per quanto riguarda la Costiera amalfitana fra Ravello e Tramonti. Non solo cronaca dunque, ma l’informazione di Positanonews serve anche per avvisare e per prevenire i pericoli.