Un principio di incendio si è verificato stamane in un locale tecnico del teatro La Fenice di Venezia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due autopompe. La situazione è comunque sotto controllo. Le fiamme e il fumo si sono sviluppati in un locale tecnico dove sono installati i gruppi di continuità. Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco con dodici uomini. Il teatro La Fenice venne distrutto da un incendio doloso devastante il 29 gennaio 1996 e riconsegnato alla città nel dicembre 2003 vincolato al motto “com’era, dov’era”.”Con la storia si impara e così il principio di incendio è stato circoscritto e bloccato all’istante”. A dirlo, all’ANSA, è il sovrintendente de La Fenice Fortunato Ortombina che va al ricordo dell’incendio doloso e devastante del 29 gennaio 1996 e che sottolinea come la stanza degli apparati tecnici dove si è verificato il principio di incendio è controllata da personale specializzato 24 ore su 24. “Si tratta di una stanza blindata – dice Ortombina – posta davanti alla guardiania del teatro dove neppure io posso entrare ma solo i tecnici preposti”. “L’intervento è stato immediato – aggiunge – e ora si stanno valutando i danni e le cause ma il teatro, che oggi non ha programmazione, non ne risentirà”. “Abbiamo subito evacuato il personale e chiuso alle visite guidate La Fenice pur sapendo che la zona era circoscritta e già in sicurezza” conclude Ortombrina. (Rassegna stampa – Ansa)