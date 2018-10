INCENDIO S.S. 163 LA STRADA PER ORA É APERTA. MA L’ANAS POTREBBE RIMETTERE LE BARRIERE E CHIUDERE PER RISCHIO FRANE

2 Ottobre, ore 8 del mattino.

Positano, Costiera amalfitana . La strada era rimasta chiusa a causa del pericolo causato dall’incendio e dalla pioggia che ha aggravato la situazione, ma al momento é aperta e le macchine stanno passando. L’apertura non é ufficiale poiché le sbarre sono state probabilmente forzate senza permessi ufficiali da parte dell’ANAS che ancora deve decidere sul da farsi. Per questo motivo non sappiamo come verrà gestito il passaggio di veicoli nelle prossime ore, seguiranno aggiornamenti

Da notizie giunte in redazione a Positanonews l’ ANAS potrebbe rimettere le barriere e chiudere per rischio frane. Nel frattempo non si fa la bonifica ci potrebbero volere altri giorni di chiusura. Inanto la strada è ufficialmente chiusa quindi nessun mezzo pubblico passerà da Sorrento ad Amalfi.