Inaugurazione Parco del Dragone a Scala? Solo uno spot elettorale

Scala , Costiera amalfitana .

Comunicato stampa 23.10.2018

Ricordate l’inaugurazione del PARCO DEL DRAGONE? Un mega show che avrebbe dovuto svolgersi il 5 maggio scorso con tanto di manifesto affisso ed inviti già consegnati, con un unico problema: l’inaugurazione avrebbe dovuto tenersi dopo la convocazione dei comizi elettorali e, quindi, in piena campagna elettorale. Abbiamo rivendicato il rispetto della normativa elettorale ma, anche in quel caso, fummo etichettati come OSTRUZIONISTI e DISTRUTTORI!!!

Come se non bastasse, dal palco, durante i comizi, si disse a gran voce “la faremo subito dopo la vittoria delle elezioni e sarà un evento ancora più grande!”.

Ed invece?

Le elezioni sono state vinte dal gruppo Scala che Cambia ma dell’inaugurazione nessuna traccia…

Pensammo, vabbè, forse sarà il grande evento della programmazione estiva, visto che tutto era pronto….come detto, furono spediti addirittura gli inviti!

Ma, intanto, l’erba cresceva ed i mesi passavano….giugno, luglio, agosto e dell’inaugurazione nemmeno l’ombra…

Una lampadina si accende: sarà in concomitanza con la serata di Scala incontra New York, così da mostrare al MONDO la nuova opera?

NIENTE…..

Intanto, l’estate era agli sgoccioli… il turismo andava calando… e noi sempre più esterrefatti non capivamo quando questo grande evento poteva essere fatto, visto che ERA TUTTO PRONTO e solo per colpa di questi 8 “dissidenti” si era bloccata la poderosa macchina organizzativa.

Visto il ritardo, giungemmo alla conclusione che il mega show si sarebbe tenuto durante la festa delle castagne, in modo da poter essere il grande evento di uno dei due week-end, così da dare ancora più lustro alla nostra manifestazione, giunta alla 43esima edizione.

Ed invece, passa il primo weekend, passa il secondo, ma dell’inaugurazione NESSUNA TRACCIA…

Ora ci chiediamo e vi chiediamo: ma se tutto era pronto, dopo 5 mesi dall’ipotetica data, come mai dell’inaugurazione non se ne è nemmeno più parlato??

Come mai non è stata fatta nel periodo estivo, più congeniale per l’inaugurazione di un parco, o in concomitanza della festa delle castagne vista anche la fortuna del bel tempo??

Sarà forse il grande evento di NATALE??

Noi una risposta ce la siamo data: l’inaugurazione, voluta in maniera precipitosa ed in violazione di legge prima delle elezioni, era SOLO UNO SPOT ELETTORALE.

Progetto Scala