Impresa del Sorrento

Ribaltato il pronostico con una gara accorta limitando ai minimi termini l’attacco stellare tarantino. Una rete al minuto 72′ dell’ariete Sonny Qehajaj classe 99 regala il passaggio del turno ai ragazzi di Mister Antonio Guarracino. Grande soddisfazione nell’entourage del team rossonero col presidente Salvatore Di Leva che definisce i propri calciatori “l’orgoglio di Sorrento”. Si prepara nel migliore dei modi così la tre giorni di lavoro al campo Italia di Sorrento per la gara di domenica prossima dove i beniamini locali affronteranno un’altra grande corazzata: Fidelis Andria. L’invito alla tifoseria rossonera di sostenere sempre più numerosi questi giovani che stanno portando in giro per l’Italia i colori della nostra Sorrento.