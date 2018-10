Imprenditore di Nocera Inferiore (Salerno) accusato di abusi sessuali sul figlio di 4 anni

09/10/2018 – Un imprenditore di 46 anni è accusato di aver compiuti abusi sessuali sul proprio figlio di 4 anni. A denunciare l’accaduto la madre, che si sarebbe accorta di atteggiamenti strani e a sfondo sessuale del bambino. Gli abusi sarebbero cominciati dopo la separazione tra i due, con affido del figlio a casa di lei. Il padre, secondo quanto stabilito dal giudice, poteva frequentare il figlio due volte a settimana. Proprio dopo uno di questi incontri, avvenuti a casa dell’uomo, la madre ha notato quegli atteggiamenti che l’hanno insospettita. La Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno ha aperto un fascicolo e ora l’uomo è indagato in stato di libertà. Gli incontri con il figlio possono avvenire solo in regime protetto con la supervisione degli assistenti sociali. (Rassegna stampa – Vesuviolive) Il bambino, ascoltato dai magistrati, non avrebbe saputo fornire elementi idonei a confermare l’ipotesi di abuso. A sciogliere i nodi è stato dunque chiamato un consulente, il cui parere potrebbe essere decisivo per quanto riguarda la vicenda.

