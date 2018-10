Ecco chi è Hrithik Roshan, il protagonista del film girato oggi a Positano

Si chiama Hrithik Roshan la star indiana protagonista del film che oggi ha visto come set cinematografico la Spiaggia Grande di Positano e che nei giorni scorsi ha fatto tap anche a Minori ed in altre zone della costiera amalfitana. Altre scene sono state girate ieri a Capri mentre domani le riprese continuano a Potenza. Hrithik Roshan è un famoso attore di Bollywood e vincitore di sei Filmfare Awards. Per le sue innate abilità nella danza è riconosciuto come il miglior ballerino di Bollywood ed il suo aspetto fisico gli ha procurato il titolo di Greek God of Bollywood. Per poter girare le riprese del film sono state spese decine di migliaia di euro ed ora tutti attendiamo con ansia di poter ammirare la nostra Positano sul grande schermo