Housing sociale a Sant’Agnello , il M5S fa interrogazione su piano in più. Sagristani “Infondata” e Rocco “Ho fermato tutto io” . Questo in buona sintesi il botta e risposta avvenuto su Facebook. Hanno cominciato i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle Con un’interrogazione protocollata ieri mattina hanno chiesto

Dopo questo intervento il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ha sottolineato che l’interrogazione è infondata perchè alla società non è stata consentita nessuna variante

Su Miglioriamo Sant’Agnello è intervenuto il presidente del consiglio Gennaro Rocco

Per dovere di cronaca. Il sindaco Piergiorgio Sagristani qualche giorno fa ( esattamente circa due settimane ), ha convocato me ed il capogruppo del M5S dandoci una documentazione sull’ Housig sociale e coinvolgendoci sulla decisione da prendere per la costruzione di un ulteriore piano. Preso atto della mia posizione nettamente contraria, mi disse che avrebbe provveduto ad agire di conseguenza.Cosi’ come penso sia stato fatto da quello che si e’ potuto capire da qualche post di giorni fa ed anche in relazione al fatto che gia’ e’ stato innalzato sul terrazzo di copertura degli stabili in oggetto mura di cinta perimetrale. Chiaramente non sono un tecnico e quindi la mia e’ una pura supposizione.