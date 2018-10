Housing Sociale a Sant’Agnello Dopo accuse di Elefante , smentita di Marzuillo . Ricostruiamo un pò la vicenda che ci sta sfuggendo di mano. C’è stata l’interrogazione del Movimento Cinque Stelle santanellese sulla possibilità di fare un ulteriore piano della struttura al centro delle polemiche in Penisola Sorrentina. A questa interrogazione il sindaco Piergiorgio Sagristani ha detto che era solo un’ipotesi e non c’era nessun progetto, il Presidente del Consiglio, considerato anche dalla sua lista Sant’Agnello Ora X vicino alla maggioranza, Rocco, è intervenuto dicendo che è lui che ha fermato il piano in più ed è stato ascoltato. Successivamente l’avvocato Eugenio Marzuillo, vicino effettivamente a Rosario Fiorentino , politico e sindacalista impegnato a Sorrento, unico rimasto a fare opposizione praticamente nel Sant’Agnello Ora X, ha annunciato una commissione d’inchiesta, qualcuno pensa che siano stati già fatti degli abusi. Poi l’ingegner Antonio Elefante a seguito della pubblicazione della notizia riguardante la richiesta di istituire una commissione di inchiesta sull’housing sociale in un suo commento lasciato su facebook, ripreso da Talepiano lancia una pesante accusa contro il promotore dell’iniziativa l’avvocato Eugenio Marzuillo, recentemente nominato Presidente dell’Associazione I Cittadini contro le mafie. A Positanonews poi è arrivato un articolo ma che, mancando il direttore, è sembrato un intervento giornalistico , ed è stato pubblicato, ma subito sostituito .

Ecco cosa ha scritto l’ingegner Elefante:

“Ma Marzuillo è lo stesso avvocato che non più di due settimane fa mi chiedeva un sistema di come entrare in housing senza aver partecipato al bando?”

Una sortita che ha provocato la sorpresa del leader di Casapound Italia, Tommaso Guarracino, che ha chiesto subito un chiarimento da parte del diretto interessato, lo stesso avvocato Marzuillo che ha invece inizialmente così commentato:

“Non ce nulla da chiarire. La mia professione mi obbliga ad osservare il diritto di privacy in relazione al caso di una persona (essendo avvocato) che sto seguendo regolarmente in graduatoria. Il resto non ha fondamento alcuno. Buona giornata”.

Per poi aggiungere: