Honey moon in Amalfi Coast. Da Positano a Ravello i viaggi di nozze fra i più amati al mondo. E’ boom !

Honey moon in Amalfi Coast. Da Positano a Ravello i viaggi di nozze fra i più amati al mondo . Ormai la Costiera Amalfitana è tra le sei destinazioni più popolari per la luna di miele secondo il sito web di viaggi specializzati Travel Leaders Group.

I risultati della ricerca di mercato sono arrivati dopo i dati elaborati da un sondaggio condotto da Vacation che ha coinvolto circa 150 agenti di viaggio specializzati in luna di miele e destinazione matrimoni.

Ogni destinazione include idee approvate da agenti e testate dal cliente per attività, escursioni, cibo e altro, in cui si spiega perché questi locali sono tra i luoghi più romantici, divertenti e soddisfacenti per trascorrere una luna di miele o una fuga romantica.

Tra le sei destinazioni più popolari c’è l’Italia con la Costiera Amalfitana. Per coloro che vogliono trascorrere il tempo in spiaggia, scrivono su Travel Leaders Group, la scelta ricade sulla Costiera Amalfitana, con le sue acque blu e i panorami mozzafiato a picco sul mare.

Oltre alla Costiera Amalfitana, i luoghi preferiti per la luna di miele in Italia sono la Campania in generale con una escursione a Pompei, e poi Firenze, culla del Rinascimento con i suoi musei e la città di Pisa.

Oltre alla Costiera Amalfitana le altre cinque migliori destinazioni per il viaggio di nozze sono risultate Santa Lucia, nei Caraibi, con le sue spiagge, la foresta pluviale, i resort di lusso, la cucina, la storia, il paesaggio lussureggiante e i maestosi Pitons sulla costa occidentale di St. Lucia; la Giamaica, luogo dove gli sposi possono godersi le viste sulla cascata durante un’escursione al Blue Hole nella zona di Ocho Rios o un romantico massaggio al sale marino e pietre calde.

E poi ancora Bora Bora e le Isole di Tahiti con i bungalow sull’acqua, il vero lusso, il benessere e le spa; la Riviera maya in Messico con le località all-inclusive sulla spiaggia alle antiche rovine Maya e infine le isole Hawaii con i resort di lusso sulla spiaggia e l’epico viaggio da Road a Hana.

Intanto è boom di matrimoni, in particolare a Positano e Ravello, con gli stessi uffici comunali in affanno per seguire tutte le pratiche, ma il business che c’è dietro i wedding planner, che si occupano anche delle lune di miele, sono grossi.