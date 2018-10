Grazie a tutti per la splendida stagione.. Il bel post di chiusura dello staff dell’hotel Il San Pietro di Positano della famiglia Attanasio – Cinque saluta la stagione turistica della perla della Costiera amalfitana. Come il San Pietro anche le altre strutture d’ eccellenza come Il Le Agavi, Villa Tre Ville, Hotel Le Sirenuse etc non saranno aperte a novembre ed è un vero peccato per la tanto auspicata destagionalizzazione. Almeno una struttura di lusso a turno dovrebbe rimanere aperta, anche se rimangono aperti alcuni alberghi eccellenti.. Intanto complimenti per il post e grazie a tutti voi da Positanonews perchè se Positano è Positano lo è anche grazie a voi