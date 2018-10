Il grande match MANCHESTER-JUVE OR(21) -Ronaldo da ex sfida Mourinho e Pogba  «Se segno non esulto  Sono un esempio in campo e fuori»

2 Ko in 23 partite La Juventus ha perso soltanto due delle ultime 23 partite nella fase a gironi della Champions League (14 vittorie, 7 pareggi): entrambe contro squadre spagnole. I bianconeri hanno vinto entrambe le gare di questa Champions: 5 gol segnati e 0 subiti 5 Cristiano Ronaldo ha realizzato 5 reti e confezionato 2 assist nelle 6 gare giocate in Champions League contro le sue ex squadre, compreso un gol segnato in entrambe le sfide contro il Manchester United in questa competizione «Lo United è una squadra fisica, dovremo essere bravi palla al piede, perché loro sanno come alzarla» A parte il fatto che chi vince questa sera poi guarda dall’alto il resto del girone (anzi, la Juventus metterebbe in ghiacciaia il primo posto o giù di lì), i confronti diretti tra i bianconeri e il Manchester United hanno questo di simpatico: che quando le due squadre s’incontrano in qualsiasi incrocio delle coppe europee una va in finale. E’ accaduto alla Juve nella Coppa Uefa 1976-77, nella Coppa delle Coppe 1983-84 e nelle Champions 1996-97, 1997-98 e 2002-03. Allo United nella finale di Champions 1998-99.

Si attirano come poli opposti. La Juventus è la squadra che il Manchester United ha affrontato più volte nei tornei europei: 12 partite, 5 vittorie per parte e 2 pareggi. Ha molta voglia di sciogliere questo tango Paul Pogba, il Ronaldo allo specchio. Lo United ha segnato tre gol in questa Champions, allo Young Boys: due sono di Pogba, il terzo è di Martial su assist di Pogba. Prima volta che Paul gioca contro la Juve: magari la smette.

La Juve con gli uomini contati. Proprio per la partita più importante di questa prima fase di stagione. Stasera contro il Manchester United, infatti, Allegri dovrà fare a meno anche di Mandzukic, pedina chiave dello schieramento bianconero. L’attaccante croato si è bloccato durante la rifinitura ieri mattina a Torino, prima che la squadra si unisse al presidente Andrea Agnelli e al suo vice Pavel Nedved per volare in Inghilterra. Mandzukic – distorsione alla caviglia sinistra – ne avrà per una settimana: il suo nome potrà tornare nell’elenco dei convocati per Juve-Cagliari del 3 novembre, con vista sulla gara di ritorno di Champions allo Stadium (7 novembre).

OUT. L’assenza del centravanti titolare si aggiunge a quelle di Khedira ed Emre Can. I due mediani sono entrambi indisponibili e mettono Allegri nelle condizioni di avere una rosa ristretta anche a metà campo, con i soli Pjanic, Matuidi e Bentancur quali soluzioni di ruolo. Khedira è alle prese con l’ultima fase del recupero dopo l’elongazione ai flessori della coscia sinistra subita in due fasi, sempre in Champions, tra Valencia e Young Boys. L’ex Real può tornare disponibile tra dieci giorni, per il Cagliari. Emre Can invece, connazionale ed alter ego tattico proprio di Khedira, sta procedendo con gli esami per capire l’entità del nodulo alla tiroide che ha scoperto di avere. E’ volato in Germania per gli accertamenti: potrebbe doversi operare.

SCELTE. Allegri, visti i 20 convocati, ha sempre diverse ipotesi di formazione. Il 4-3-3 classico, il 4-2-3-1 e il 4-4-2 sono tutti moduli praticabili. La soluzione più probabile è quella con due soli attaccanti, così da avere soluzioni valide in panchina che possano cambiare ritmi e trame dello svoglimento della gara. Dybala dovrebbe far coppia con Ronaldo e sugli esterni agiranno due fra Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa. Così, con Pjanic e Matuidi coppia di centrali, anche a centrocampo Allegri sarebbe coperto dalla presenza di Bentancur al suo fianco in panchina.