Gragnano, l’Inter festeggia il ritorno in campo di Pasquale

Gragnano. Ritorna al calcio Pasquale Carlino, dopo il tremendo incidente in scooter dello scorso luglio a Santa Maria la Carità. Il giovane per due settimane ha lottato tra la vita e la morte all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Pasquale, giovane promessa dell’Inter Under 17, ha voluto fortemente riprendere con la riabilitazione per tornare a calcare il prato verde. Come raccontato ad Inter TV, il giovane è tornato in campo dopo tre mesi. I compagni, allenatori e staff della società nerazzurra per questa speciale occasione gli hanno organizzato una festa, a cui hanno preso parte anche Francesco Toldo e Cristian Chivu.

Il giovane si è detto davvero emozionato per l’accoglienza e si dichiara felice per l’epilogo di questa bella storia, in cui ha ripreso la propria vita in mano. La mamma del giovane è rimasta visibilmente commossa per quanto l’Inter ha fatto, sostenendo sin dal primo momento la famiglia di Pasquale.