Da Amalfi. E’ allarme. Google cambia l’algoritmo e involontariamente minaccia la salute pubblica!

A segnalarcelo è una farmacista di Amalfi, la dottoressa Maria Carrano. In pratica cos’è successo? I risultati di ricerca come: “migliori farmacie online”, “miglior farmacia online” e “farmacia online” sono stati cambiati in base ad un innovativo algoritmo prodotto e diffuso da Google il 1° Agosto 2018. Tendenzialmente l’algoritmo sostituisce quello precedente e viene di conseguenza migliorato, ma questa volta non è esattamente quello che è accaduto. Dunque, sono finiti in prima pagina ed in alto, nei risultati di ricerca, i siti che vendono prodotti molto richiesti come: Viagra, Cialis, Levitra e Lasix. Ovviamente non è quello il problema, il problema principale è che lo fanno senza richiedere alcuna prescrizione medica che è obbligatoria secondo le attuali disposizioni di legge vigenti in Italia. Riportiamo pertanto un comunicato stampa in merito.

Risultati di ricerca impazziti: un bug di Google mette in pericolo la salute dei cittadini?

Anche Google può sbagliare e questa volta l’ha fatta grossa. A causa di un recente aggiornamento dell’algoritmo che regola il motore, infatti, risultati di ricerca “migliori farmacie online”, “miglior farmacia online” e “farmacia online” hanno subito delle alterazioni estremamente pericolose per gli utenti che quotidianamente navigano il web favorendo siti che vendono illegalmente farmaci dall’estero per i quali in Italia vige una stringente normativa. A segnalare il problema in un articolo è la dottoressa Maria Carrano, farmacista e fondatrice del portale Salutarmente.it.

Che cosa sta succedendo

A partire dal 1° agosto 2018 Google ha radicalmente cambiato i risultati di ricerca per le frasi sopra citate. Spesso questi aggiornamenti vengono rilasciati per fornire agli utenti dei risultati migliori rispetto ai precedenti mentre questa volta è accaduto l’esatto contrario.

Digitando frasi che hanno a che fare con le farmacie online, infatti, vengono fuori una serie sterminata di siti web illegali che vendono farmaci con obbligo di prescrizione medica la cui dispensazione è vietata dalla legge italiana.

In particolare, i siti in questione vogliono promuovere la vendita di farmaci la cui richiesta sul mercato è molto elevata.

Parliamo delle seguenti specialità medicinali:

Viagra®;

Cialis®;

Levitra®;

Lasix®.

Scrivendo “migliori farmacie online” è possibile imbattersi in risultati di ricerca che mostrano negozi con prodotti vietati in bella mostra che eludono la legge italiana.

Un pericolo di grosse proporzioni

“In base ai dati in mio possesso (Fonte: Seozoom) –– spiega la dottoressa Maria Carrano di Salutarmente.it – le ricerche intorno ai farmaci la cui vendita è vietata sono tantissime: circa 100 mila persone ogni mese digitano su Google il nome di questi farmaci. Il pericolo è decisamente significativo e sarebbe necessario che le autorità, insieme ai vertici di Google Italia, provvedessero quanto prima alla rimozione di questi siti dal web”.

“Nel nostro Paese – aggiunge la farmacista – è illegale vendere online questi farmaci, chi lo fa sta violando la legge e sta esponendo gli utenti ad un rischio per la loro salute molto elevato in quanto le ricerche evidenziate vengono effettuate quotidianamente da decine di migliaia di consumatori”.

“Il principio attivo del ®Viagra (Sildenafil) – sottolinea Maria Carrano – è controindicato nelle persone che soffrono di malattie cardiovascolari e nei pazienti che presentano disfunzioni epatiche o renali. Per questo motivo, la prescrizione e le dosi di principio attivo da assumere per contrastare la disfunzione erettile devono essere necessariamente stabilite in seguito ad una visita medica”.

Come riconoscere una farmacia o parafarmacia online affidabile

Come spiegato in questo articolo, ci sono diverse caratteristiche che permettono di riconoscere una farmacia on-line affidabile, una di quelle delle quali è possibile fidarsi senza pensarci due volte:

la presenza di contatti : sul sito deve essere sempre presente una pagina contatti, con l’indirizzo fisico della farmacia o della parafarmacia, un numero di telefono fisso, la ragione sociale, la partita IVA. Un metodo veloce per verificare l’esistenza della farmacia è quello di telefonare al numero fisso e farsi indicare la sede fisica in cui viene svolta l’attività;

: sul sito deve essere sempre presente una pagina contatti, con l’indirizzo fisico della farmacia o della parafarmacia, un numero di telefono fisso, la ragione sociale, la partita IVA. Un metodo veloce per verificare l’esistenza della farmacia è quello di telefonare al numero fisso e farsi indicare la sede fisica in cui viene svolta l’attività; la riconducibilità ad una farmacia o parafarmacia fisica : non è possibile vendere medicinali senza avere un’attività reale sul territorio;

: non è possibile vendere medicinali senza avere un’attività reale sul territorio; la presenza del logo europeo di sicurezza: si tratta di un logo che il Ministero della Salute impone per tutte le farmacie e parafarmacie che hanno una rivendita on-line di farmaci. In assenza del logo, che certifica la registrazione della farmacia, non si deve acquistare in alcun modo alcun tipo di prodotto dal sito in questione in quanto potremmo trovarci difronte ad un sito illegale;

si tratta di un logo che il Ministero della Salute impone per tutte le farmacie e parafarmacie che hanno una rivendita on-line di farmaci. In assenza del logo, che certifica la registrazione della farmacia, non si deve acquistare in alcun modo alcun tipo di prodotto dal sito in questione in quanto potremmo trovarci difronte ad un sito illegale; la presenza del servizio clienti: le farmacie on-line devono avere un canale diretto di contatto con i potenziali clienti, che potrà essere utilizzato tanto prima, quanto successivamente all’acquisto. Inoltre, attraverso il servizio clienti sarà possibile gestire anche gli eventuali resi di merce. Rappresenta, inoltre, un valore aggiunto la chat istantanea attraverso la quale è possibile interloquire direttamente con un farmacista per chiedere consigli sugli acquisti oppure informazioni sull’avanzamento della propria spedizione.

L’augurio è che questo problema, che va avanti ormai da settimane, si risolva prima che possano prodursi danni alla salute pubblica di grandissima entità.