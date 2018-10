Gomorra, grande attesa per la nuova serie. Ci sarà anche Positano col maestro di Jeet Kune Do Giuseppe Capozzi . Positanonews, il primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ha già parlato di lui per il Jeet Kune Do, uno stile di arte marziale fondato da Bruce Lee dal Kunf Fu, il Wing Chun, a sua volta derivato dallo Shaolin, insomma Peppe Capozzi , con grandi sacrifici ha seguito una disciplina di nicchia , straordinaria per la difesa personale, che insegna all’ Olimpic Positano e fa anche da personal trainer ai Vip fra Amalfi e Ravello. Abbiamo scoperto, tramite i nostri canali, che lo stesso sarà anche nella famosa serie di Gomorra , poi una sua foto postata su facebook ci ha dato la conferma, ma così come è difficile colpirlo in un combattimento, è difficile strappargli una parola..

“Non posso dire ancora niente e quella è l’unica foto che ho potuto postare , mi sono presentato ai provini come controfigura stuntman insieme a una trentina di persone e dopo essere arrivato tra i primi 5 alla selezione mi hanno chiamato un paio di mesi dopo per dirmi che sono stato scelto per essere una figurazione .. quindi mi è stato dato un piccolo ruolo insieme ad altri ragazzi come guardiaspalle dei fratelli Capaccio , che erano già presenti nella terza stagione.. per il resto non posso dire più nulla”

Va bene , per il momento ci accontentiamo, allora tutti in tv a vederci Gomorra.. In bocca al lupo