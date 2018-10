Giovane di Sant’Agnello arrestato a Vico Equense per detenzione e spaccio di cocaina

Ancora droga in penisola sorrentina. A finire agli arresti questa volta è Domenico Pulzella, un 25enne di Sant’Agnello sorpreso a spacciare cocaina nel piazzante antistante la stazione della circumvesuviana di Vico Equense. Il giovane si trovava a bordo di un’auto con fare sospetto. I militari dell’Arma di Sorrento hanno, quindi, proceduto alla perquisizione sia personale che nell’abitazione del 25enne rinvenendo ben 51 dosi di cocaina ed una somma di denaro di 1.970 euro in contanti. I carabinieri hanno proceduto all’arresto del giovane con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 25 ora è in attesa del processo che si svolgerà con rito direttissimo.