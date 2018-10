Genova, il nuovo Ponte Morandi in soli 9 mesi

Autostrade per l’Italia dopo una guerra filo-governativa ed un periodo di tempo di totale astensione dalla parola si è finalmente mossa: quantomeno sta presentando progetti di ricostruzione. Il progetto in questione è stato inviato ieri sera al sindaco di Genova ed al commissario straordinario Marco Bucci. Si compone di ben 40 elaborati tecnici e strutturali con annessa una relazione generale. L’opzione più breve sarebbe quella di 9 mesi dal momento in cui il progetto riceverà l’approvazione, con potenziali penali sulle tempistiche comprese. L’amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, si ripromise di far recapitare il progetto in tempi brevi. Tutto questo a seguito anche della riunione avvenuta il 20 settembre scorso durante la quale Castellucci aveva consegnato svariate soluzioni progettuali inerenti a varie opzioni di demolizione e ricostruzione, con tempistica compresa tra i 9 e i 16 mesi.