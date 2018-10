Gara totalmente da dimenticare in trasferta ad Agropoli della Polisportiva Vico Equense

Vico Equense. Gara completamente sbagliata quella dei ragazzi di Coach Di Martino che, per la seconda giornata del campionato di Promozione, hanno affrontato la compagine di Agropoli nella località cilentana.

Pronti e via e Agropoli si dimostra subito in palla con i suoi migliori giocatori che cominciano subito a segnare da 3 a ripetizione e dopo pochi minuti il vantaggio è subito in doppia cifra.

Nonostante il punteggio a fine primo quarto dice 18-7, con una tripla da centrocampo dei locali, la Polisportiva Vico Equense non molla e, nella seconda frazione, reagisce bene portandosi fino al -3. Nell’ultima azione di gioco ancora una volta i locali trovano un canestro, questa volta da due, che stabilisce il punteggio sul 33-28.

Il ritorno in campo dopo la pausa lunga è ancora una volta disastroso così come l’inizio della partita ed i locali con 2 triple e due contropiedi piazzano immediatamente il break che pone praticamente fine al match. Questa volta i costieri non riescono più a reagire ed Agropoli pian piano aumenta il suo vantaggio.

Gli ultimi minuti di gioco vedono un po’ gli animi scaldarsi e coach Di Martino concede dunque spazio anche a chi ha giocato meno durante il match. Il risultato completo è 65–43 per i padroni di casa.

Gara completamente da dimenticare per la Polisportiva che già domenica prossima potrà riscattarsi tra le mura amiche. Il prossimo avversario sarà Diamond Napoli che nelle prime due partite ha battuto Solofra e Atripalda. Appuntamento domenica 4 novembre ore 19:00 al Palazzetto dello Sport di Vico Equense!