ATTENZIONE COMUNICATO UFFICIALE: Innanzitutto ci scusiamo con piloti ed appassionati, ma la gara del Faito in data 7 ottobre NON si disputerà.

I promotori della gara si SCUSANO per quanto accaduto con tutti i piloti e appassionati.

Molte sono stati i commenti negativi sui social:

“Buonasera 2 Ottobre avevamo tutti i permessi in regola compreso della regione che poi 2 giorni dopo c’è la rievocato perché? Un danno non indifferente di immagine essendo una gara molto sentita nel ambito automobilismo del centro sud e anni a dietro anche nazionale dove noi promotori vorremo arrivare di nuovo”

“Buona sera la gara automobilistica è una bellissima gara specialmente perché è la gara mio paese e sapere che non si fa è più che che una delusione specialmente per chi organizza i quali chi mettono cuore e anima e quasi alla fine vengono fermati è un ingustia. Io dico alle persone che hanno organizzato di neon mollare e di andare avanti più dirti di prima. Viva lo sport viva il moto sport la mia passione la mia vita. 100% gas”

“Per il momento non si conosce ma col tempo lo sapremo.Suppongo qualche persona del posto ,contrariaalla forza politica che attualmente e’ in carica che e’ riuscita ad arrivare alla regione sapendo che a livello locale non avrebbe ottenuto niente. Complimenti a costui che e’ riuscito ad amareggiate i giovani piloti che im casa volevano dare prova di amare questo sport”